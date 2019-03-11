Марсело та Рамос посварились на тренуванні Реала

Атмосфера у мадридському Реалі стає все більш напруженою.

На суботньому тренуванні "вершкових" трапився конфлікт між лідерами мадридського клубу Серхіо Рамосом та Марсело, повідомляє Marca.

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Обидвоє захисників королівського клубу виступали за різні команди під час спарингу. Марсело емоційно відсвяткував один із своїх голів, чим викликав гнів Серхіо Рамоса. Сутичка тривала кілька хвилин.

За інформацією видання, в підсумку конфлікт завершився на мирній ноті.

Нагадаємо, що Реал вже припинив боротьбу в Лізі Чемпіонів та Кубку Іспанії, а у Ла Лізі команда втратила майже всі шанси наздогнати Барселону.

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