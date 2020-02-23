Зідан лайкою прокоментував сенсаційну поразку Реала від Леванте

Головний тренер Реала Зінедін Зідан закликав своїх гравців не здаватись після фіаско в рамках поєдинку проти Леванте (0:1).

"Це ****ець, бо за тиждень ми втратили 5 очок. Але такий футбол. У цьому сезоні у нас були дуже хороші періоди, і ми просто не можемо скласти зброю або опустити голови через два останні поєдинки (16 лютого мадридці розписали нічию із Сельтою – 2:2).

Шокуюча поразка мадридців у відеоогляді матчу Леванте – Реал

Потрібно, прийняти цей досвід, рухатися вперед з силою, бажанням і енергією. Це невдалий відрізок, але треба думати про наступний тиждень, коли на кону буде все в цьому сезоні", – цитує Зідана El Chiringuito TV.

Після 25-ти турів Прімери Реал опустився на другу сходинку, поступаючись Барселоні. Наступного тижня на королівський клуб очікує зустріч із Манчестер Сіті в рамках плей-офф Ліги чемпіонів та Ель Класіко проти Барси.

Леванте здобув перемогу над Реалом: "бланкос" втрачають лідерство і стають андердогами Класіко, сирий Азар і герой Айтор