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Зідан лайкою прокоментував сенсаційну поразку Реала від Леванте

10:03 671 Читать на русском
Зідан лайкою прокоментував сенсаційну поразку Реала від Леванте
Зінедін Зідан / Фото Daily Advent

Головний тренер Реала Зінедін Зідан закликав своїх гравців не здаватись після фіаско в рамках поєдинку проти Леванте (0:1).

79’ Хосе Луїс Моралес
 
79’ Хосе Луїс Моралес

"Це ****ець, бо за тиждень ми втратили 5 очок. Але такий футбол. У цьому сезоні у нас були дуже хороші періоди, і ми просто не можемо скласти зброю або опустити голови через два останні поєдинки (16 лютого мадридці розписали нічию із Сельтою – 2:2).

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Потрібно, прийняти цей досвід, рухатися вперед з силою, бажанням і енергією. Це невдалий відрізок, але треба думати про наступний тиждень, коли на кону буде все в цьому сезоні", – цитує Зідана El Chiringuito TV.

Після 25-ти турів Прімери Реал опустився на другу сходинку, поступаючись Барселоні. Наступного тижня на королівський клуб очікує зустріч із Манчестер Сіті в рамках плей-офф Ліги чемпіонів та Ель Класіко проти Барси.

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Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Леванте - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
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