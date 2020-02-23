Зидан нецензурной лексикой прокомментировал сенсационное поражение Реала от Леванте

Главный тренер Реала Зинедин Зидан призвал своих игроков не сдаваться после фиаско в рамках поединка против Леванте (0:1).

"Это ****ец, потому что за неделю мы потеряли 5 очков. Но такой футбол. В этом сезоне у нас были очень хорошие периоды, и мы просто не можем сложить оружие или опустить головы из-за двух последних поединков (16 февраля мадридцы расписали ничью с Сельтой – 2:2).

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Нужно, принять этот опыт, двигаться вперед с силой, желанием и энергией. Это неудачный отрезок, но надо думать о следующей неделе, когда на кону будет все в этом сезоне", – цитирует Зидана El Chiringuito TV.

После 25-ти туров Примеры Реал опустился на второе место, уступая Барселоне. На следующей неделе на королевский клуб ожидает встреча с Манчестер Сити в рамках плей-офф Лиги чемпионов и Эль Классико против Барсы.

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