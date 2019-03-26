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Зідан хоче бачити П'яніча в Реалі

19:58 619 Читать на русском
Зідан хоче бачити П'яніча в Реалі
Міралем П'яніч та Зінедін Зідан / Фотоколаж FootTheBall

Півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч може перебратись в королівський клуб.

Міралем П'яніч потрапив у коло інтересів головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією видання, французький фахівець особисто звернувся до президента "вершкових" Флорентіно Переса щодо трансферу хавбека Ювентуса.

Туринський клуб може отримати за 28-річного боснійця близько 90 млн євро.

В поточному сезоні Серії А П'яніч провів 23 матчі, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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