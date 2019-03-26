toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЖУНИОР МОРАЕС ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Зидан хочет видеть Пьянича в Реале

19:58 19 Читати українською
Зидан хочет видеть Пьянича в Реале
Миралем Пьянич и Зинедин Зидан / Фотоколлаж FootTheBall

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич может перебраться в королевский клуб.

Миралем Пьянич попал в круг интересов главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана, сообщает Tuttosport.

Ювентус составит конкуренцию Реалу в борьбе за Погба – агент игрока склоняется к туринцам

По информации издания, французский специалист лично обратился к президенту "сливочных" Флорентино Пересу относительно трансфера хавбека Ювентуса.

Туринский клуб может получить за 28-летнего боснийца около 90 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Пьянич провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Теги
Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Испании Миралем Пьянич Миралем Пьянич Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
28
мин
Босния и Герцеговина
21:45
Греция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук