Зидан хочет видеть Пьянича в Реале

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич может перебраться в королевский клуб.

Миралем Пьянич попал в круг интересов главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана, сообщает Tuttosport.

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По информации издания, французский специалист лично обратился к президенту "сливочных" Флорентино Пересу относительно трансфера хавбека Ювентуса.

Туринский клуб может получить за 28-летнего боснийца около 90 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Пьянич провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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