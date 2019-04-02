Зідан: Розмови про чистку складу – це прояв неповаги до гравців

Головний тренер Реала Зінедін Зідан на передматчевій прес-конференції прокоментував чутки про можливу чистку складу.

"Є багато речей, які треба змінити в це трансферне вікно, але ми повинні поважати всіх гравців, які знаходяться тут. Говорити про чистку складу мені здається відсутністю поваги. Вже є кілька ідей щодо змін в складі, але зараз не час про це говорити", – поділився Зідан на прес-конференції, передає Marca.

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Нагадаємо, що Зідан повторно очолив Реал у березні цього року після сенсаційного вильоту команди з Ліги чемпіонів від амстердамського Аякса.

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