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Зидан: Разговоры о чистке состава – это проявление неуважения к игрокам

12:18 29 Читати українською
Зидан: Разговоры о чистке состава – это проявление неуважения к игрокам
Зинедин Зидан / Reuters

Главный тренер Реала Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции прокомментировал слухи о возможной чистку состава.

"Есть много вещей, которые нужно изменить в это трансферное окно, но мы должны уважать всех игроков, которые находятся здесь. Говорить о чистке состава мне кажется отсутствием уважения. Уже есть несколько идей относительно изменений в составе, но сейчас не время об этом говорить" – поделился Зидан на пресс-конференции, передает Marca.

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Напомним, что Зидан повторно возглавил Реал в марте этого года после сенсационного вылета команды из Лиги чемпионов от амстердамского Аякса.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Испания
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