Зідан отримає космічну суму на трансфери – у француза є 3 пріоритетні цілі

Україна — 12:00 3449
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"Спершу Бенфіка не планувала сюди заходити". Португальський гранд шукатиме таланти в Україні – екс-партнер Шеви схвалює
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Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер ЮнайтедАнглія — 11:43 2242
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ФФУ дала офіційну відповідь щодо скарг Португалії та Люксембургу в УЄФА на натуралізацію МораєсаЄвро-2020 — 09:42 18361
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Україна може вимагати технічну поразку для Люксембургу: російські ЗМІ вказують на схожість історій Мораєса та ЖерсонаЄвро-2020 — 27 бер 16970
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Падіння Джеррарда, сенсаційний Блекберн та легендарний камбек Ман Сіті: найкращі чемпіонські розв'язки в історії АПЛАнглія — 27 бер 2648