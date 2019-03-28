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Зідан отримає космічну суму на трансфери – у француза є 3 пріоритетні цілі

12:52 2056 Читать на русском
Зідан отримає космічну суму на трансфери – у француза є 3 пріоритетні цілі
Зінедін Зідан / соцмережі

Головний тренер Реала Зінедін Зідан матиме у розпорядженні неймовірну суму на трансфери.

Мадридський Реал виділить Зінедіну Зідану 500 млн євро на придбання нових гравців, повідомляє L'Equipe.

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"Королівський клуб" націлився на Садьйо Мане, Поля Погба та Едена Азара. Провальний сезон 2018/19 змусив "вершкових" вдатись до радикальних кроків.

Зідан повторно очолив Реал у березні цього року після сенсаційного вильоту команди з Ліги чемпіонів від амстердамського Аякса.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

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