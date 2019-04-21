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Зідан: Для мене Бензема – найкращий центрфорвард у світі

20:33 161 Читать на русском
Зідан: Для мене Бензема – найкращий центрфорвард у світі
Зінедін Зідан / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Зінедін Зідан дав коментар після перемоги над Атлетіком (3:0) в матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії.

47’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема
 
47’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема

"Ми провели чудовий матч. Нам також вдався перший тайм. Ми повинні бути задоволеними тим, що зробили.

Реал розгромив Атлетік завдяки хет-трику Бензема

Не розумію, чому вболівальники освистували Бейла. У нього була нагода відзначитись. Мені не подобаються такі речі.

Бензема найкращий "номер 9" у світі? Я не знаю, але для мене так – він найкращий. Можливо, що хтось думає інакше.

Зідан натякнув, що Реал може покинути будь-хто з гравців

Реал зіграв дуже добре. Важливо, що голкіпер не пропустив жодного гола. Від цього змінюється настрій. Тепер нанас чекає дуже складна гра проти Хетафе. Ми повинні бути готовими до цього матчу", – цитує Зідана El Chiringuito.

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