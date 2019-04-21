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Реал розгромив Атлетік завдяки хет-трику Бензема

19:07 116 Читать на русском
Реал розгромив Атлетік завдяки хет-трику Бензема
Реал – Атлетік: звіт про матч 21.04.2019

Реал переміг Атлетік в матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

47’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема
 
47’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема

Матч та онлайн-трансляція Реал – Атлетік на "Футбол 24" розпочався о 17:15 за київським часом. Перед стартових свистком "бланкос посідали 3 місце (61 очко), а гості набрали 46 балів та розмістились на 7-й позиції Ла Ліги.

Зінедін Зідан знову залишив у запасі Гарета Бейла – атакувальну ланку Реала склали Лукас Васкес, Марко Асенсіо та Карім Бензема. Місце у воротах зайняв Кейлор Навас, а зліва у захисті вийшов Марсело. Трамованого капітана Серхіо Рамоса змінив Хесус Вальєхо.

Перші хвилини гри більше запам'ятались боротьбою та місцями навіть грубощами, ніж футболом. Лише на 13-й хвилині господарі провели пристойну атаку, яка завершилась неточним ударом Марсело з меж штрафного. За кілька хвилин Лукас Васкес серйозно отримав по обличчю від Берчіче, проте зумів продовжити поєдинок. Все, що було далі – можна використовувати як колискову для немовлят. Обидві команди діяли без будь-якого загострення, лише наприкінці першого тайму Кейлор Навас забрав м'яч після удару Рауля Гарсії, а перед цим Марсело отримав пошкодження, але залишився на полі.

Перший тайм вийшов відверто нуднуватим. Як наслідок, команди закономірно пішли на перерву без голів – лише один удар на дві команди в площину воріт, та й той у виконанні гостей. Реал більше володів м'ячем, проте результату з цього витиснути не зумів.

А от друга 45-хвилинка розпочалась куди цікавіше. Вже на старті тайму Реал відкрив рахунок після удару Каріма Бензема. Швидка контратака мадридців завершилась навісом Асенсіо, який француз замкнув влучним ударом у кут воріт. 6-й гол Бензема у 5-ти останніх поєдинках чемпіонату! До слова, цей гол дозволив Каріму встановити цікаве досягнення – тепер у його активі стало 10 голів головою в поточному сезоні в усіх турнірах, що більше, ніж у будь-якого іншого представника топ-5 чемпіонатів.

І практично тут же підопічні Зідана могли забивати вдруге – лічених сантиметрів забракло Кроосу, щоб відзначитись після класного пасу Асенсіо. Не пощастило мадридцям у цьому епізоді. Після розіграшу кутового пробивав Марсело – знову неточно.

На 70-й хвилині Зідан все ж випустив Бейла та Іско, які замінили Лукаса Васкеса та Тоні Крооса. А через 6 хвилин Реал забив другий м'яч – і знову автором взяття воріт став Карім Бензема. Нападник знову ж таки головою замкнув подачу Модріча з кутового. Відзначимо явну помилку на виході голкіпера гостей Ерреріна. До слова, Бензема наздогнав Луїса Суареса у гонці бомбардирів Прімери – обоє забили по 20 голів та ділять 2-3 місця. Лідирує Ліонель Мессі, у якого 33.

Атлетік відповів і своїм моментом. Аріц Адуріс у своєму стилі пробивав головою після подачі з правого флангу – трохи неточно. Одразу після цього Кейлор Навас отримав жовту картку за затримку часу. В кінцівці поєдинку команди обмінялись моментами – Еррерін та Навас парирували удари Діаса та Вільямса відповідно! Ще була нагода у Бейла, який не влучив у ворота з вбивчої позиції.

Як забивати – відповідь на це питання всім дав Карім Бензема. Вже у компенсований арбітром час форвард після помилки голкіпера та пасу Бейла відправив м'яч у порожні ворота з-за меж штрафного. 3:0 – перемога мадридців.

Реал набрав 64 очки та ще зберігає шанси на друге місце, адже Атлетіко випереджає підопічних Зідана лише на 4 пункти. Баски залишились сьомими – 46 балів.

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