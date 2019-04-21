Реал розгромив Атлетік завдяки хет-трику Бензема

Реал переміг Атлетік в матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Реал – Атлетік на "Футбол 24" розпочався о 17:15 за київським часом. Перед стартових свистком "бланкос посідали 3 місце (61 очко), а гості набрали 46 балів та розмістились на 7-й позиції Ла Ліги.

Зінедін Зідан знову залишив у запасі Гарета Бейла – атакувальну ланку Реала склали Лукас Васкес, Марко Асенсіо та Карім Бензема. Місце у воротах зайняв Кейлор Навас, а зліва у захисті вийшов Марсело. Трамованого капітана Серхіо Рамоса змінив Хесус Вальєхо.

Перші хвилини гри більше запам'ятались боротьбою та місцями навіть грубощами, ніж футболом. Лише на 13-й хвилині господарі провели пристойну атаку, яка завершилась неточним ударом Марсело з меж штрафного. За кілька хвилин Лукас Васкес серйозно отримав по обличчю від Берчіче, проте зумів продовжити поєдинок. Все, що було далі – можна використовувати як колискову для немовлят. Обидві команди діяли без будь-якого загострення, лише наприкінці першого тайму Кейлор Навас забрав м'яч після удару Рауля Гарсії, а перед цим Марсело отримав пошкодження, але залишився на полі.

Перший тайм вийшов відверто нуднуватим. Як наслідок, команди закономірно пішли на перерву без голів – лише один удар на дві команди в площину воріт, та й той у виконанні гостей. Реал більше володів м'ячем, проте результату з цього витиснути не зумів.

А от друга 45-хвилинка розпочалась куди цікавіше. Вже на старті тайму Реал відкрив рахунок після удару Каріма Бензема. Швидка контратака мадридців завершилась навісом Асенсіо, який француз замкнув влучним ударом у кут воріт. 6-й гол Бензема у 5-ти останніх поєдинках чемпіонату! До слова, цей гол дозволив Каріму встановити цікаве досягнення – тепер у його активі стало 10 голів головою в поточному сезоні в усіх турнірах, що більше, ніж у будь-якого іншого представника топ-5 чемпіонатів.

І практично тут же підопічні Зідана могли забивати вдруге – лічених сантиметрів забракло Кроосу, щоб відзначитись після класного пасу Асенсіо. Не пощастило мадридцям у цьому епізоді. Після розіграшу кутового пробивав Марсело – знову неточно.

На 70-й хвилині Зідан все ж випустив Бейла та Іско, які замінили Лукаса Васкеса та Тоні Крооса. А через 6 хвилин Реал забив другий м'яч – і знову автором взяття воріт став Карім Бензема. Нападник знову ж таки головою замкнув подачу Модріча з кутового. Відзначимо явну помилку на виході голкіпера гостей Ерреріна. До слова, Бензема наздогнав Луїса Суареса у гонці бомбардирів Прімери – обоє забили по 20 голів та ділять 2-3 місця. Лідирує Ліонель Мессі, у якого 33.

Атлетік відповів і своїм моментом. Аріц Адуріс у своєму стилі пробивав головою після подачі з правого флангу – трохи неточно. Одразу після цього Кейлор Навас отримав жовту картку за затримку часу. В кінцівці поєдинку команди обмінялись моментами – Еррерін та Навас парирували удари Діаса та Вільямса відповідно! Ще була нагода у Бейла, який не влучив у ворота з вбивчої позиції.

Як забивати – відповідь на це питання всім дав Карім Бензема. Вже у компенсований арбітром час форвард після помилки голкіпера та пасу Бейла відправив м'яч у порожні ворота з-за меж штрафного. 3:0 – перемога мадридців.

Реал набрав 64 очки та ще зберігає шанси на друге місце, адже Атлетіко випереджає підопічних Зідана лише на 4 пункти. Баски залишились сьомими – 46 балів.