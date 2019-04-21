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Зідан натякнув, що Реал може покинути будь-хто з гравців

11:13 143 Читать на русском
Зідан натякнув, що Реал може покинути будь-хто з гравців
Зінедін Зідан / Фото ФК Реал

Схоже, головний тренер Реала Зінедін Зідан планує масштабну перебудову в команді.

"Я чудово знаю, що мені потрібно, і я буду говорити про трансфери з керівництвом клубу. Але не зараз. Називати імен не буду.

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Коли я повернувся в Реал було бажання змінити ситуацію, але ніяких умов керівництву я не ставив. Ми говорили про те, що можна зробити, а також про гравців. Подивимося, що вийде в плані трансферів, але зрозуміло, що зміни будуть.

Хто покине команду? У нас буде час, щоб поговорити про це. Це може статися з будь-яким гравцем. Реал завжди запрошує найкращих футболістів. Слід визнати, що нинішній сезон не найкращий для клубу, ситуацію потрібно змінювати", – цитує Зідана Marca.

Після 33-х турів Ла Ліги "вершкові" перебувають на 3-й сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Барселони на 16 очок.

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