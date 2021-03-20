Наставник Реала Зінедін Зідан дорікнув очільникам французької національної команди через свого форварда. Карім Бензема відзначився дублем у матчі проти Сельти (3:1).

"Чому Бензема не отримав запрошення у збірну? Ви цього не розумієте, я не розумію, багато людей не розуміють. Мені як тренеру Реала звичайно краще, якщо Карім залишиться з нами, це точно.

Бензема увірвався у топ-4 найкращих бомбардирів Реала в історії

Те, як він допоміг сьогодні своїм товаришам по команді, було вражаюче. Він працьовитий і хоче більшого", – цитує Зідана ESPN.

Нагадаємо, Бензема не викликається до лав національної команди з 2016 року після секс-скандалу. Француз є підозрюваним у справі з шантажем екс-хавбека "триколірних" Матьє Вальбуена, якому злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео в 2015 році.

Маліновський безсилий в ЛЧ: ноу-хау Аталанти шокувало, але Зідан – не фізрук