"Почему Бензема не получил приглашение в сборную? Вы этого не понимаете, я не понимаю, многие люди не понимают. Мне как тренеру Реала конечно лучше, если Карим останется с нами, это точно.

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То, как он помог сегодня своим товарищам по команде, было впечатляюще. Он трудолюбив и хочет большего", – цитирует Зидана ESPN.

Напомним, Бензема не вызывается в национальную команду с 2016 года после секс-скандала. Француз является подозреваемым по делу с шантажом экс-хавбека "трехцветных" Матье Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году.

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