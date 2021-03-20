Зидан – о невызове Бензема в сборную Франции: Мне лучше, если он останется в Реале
Наставник Реала Зинедин Зидан упрекнул руководителе французской национальной команды из-за своего форварда. Карим Бензема отличился дублем в матче против Сельты (3:1).
"Почему Бензема не получил приглашение в сборную? Вы этого не понимаете, я не понимаю, многие люди не понимают. Мне как тренеру Реала конечно лучше, если Карим останется с нами, это точно.
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То, как он помог сегодня своим товарищам по команде, было впечатляюще. Он трудолюбив и хочет большего", – цитирует Зидана ESPN.
Напомним, Бензема не вызывается в национальную команду с 2016 года после секс-скандала. Француз является подозреваемым по делу с шантажом экс-хавбека "трехцветных" Матье Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году.
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