Бензема увірвався у топ-4 найкращих бомбардирів Реала в історії
21:35 - Читать на русском
Нападник Реала Карім Бензема вкотре переписав історію мадридського клубу.
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Карім Бензема 20’
Карім Бензема 30’
Марко Асенсіо 90+4’
20’ Карім Бензема
30’ Карім Бензема
90+4’ Марко Асенсіо
Реал впевнено здолав Сельту (3:1) в рамках 28-го туру Ла Ліги, дублем у зустрічі відзначився Карім Бензема.
Сельта – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Після цього двобою за плечима французького форварда вже 186 голів у футболці мадридського клубу в рамках Прімери. За цим показником Карім вийшов на 4-те місце, поступаючись лише таким легендам, як Альфредо Ді Стефано (216), Рауль (228) і Кріштіану Роналду (311).
У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Бензема провів 24 матчі, в яких відзначився 17-ма голами та 6-ма асистами.
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