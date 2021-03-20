Реал впевнено здолав Сельту (3:1) в рамках 28-го туру Ла Ліги, дублем у зустрічі відзначився Карім Бензема.

Сельта – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Після цього двобою за плечима французького форварда вже 186 голів у футболці мадридського клубу в рамках Прімери. За цим показником Карім вийшов на 4-те місце, поступаючись лише таким легендам, як Альфредо Ді Стефано (216), Рауль (228) і Кріштіану Роналду (311).

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Бензема провів 24 матчі, в яких відзначився 17-ма голами та 6-ма асистами.

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