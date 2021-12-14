Десятка чернігівців є одним із потенційних новачків Динамо. Тридцять першого грудня у 28-річного Тотовицького завершується контракт з Десною, а весняну частину сезону півзахисник може розпочати в київському клубі.

Миколенко покине Динамо заради АПЛ, – джерело

Принаймні, хавбек має шанс поїхати з киянами на збори в Іспанію. Якщо Тотовицький доведе свою кваліфікацію, то підпише контракт з Динамо на правах вільного агента. Остаточне рішення щодо того, чи брати Андрія на збори, повинен ухвалити Мірча Луческу, інформує Meta Ratings.

Зауважимо, влітку за схожою схемою гравцем Динамо став Владислав Кулач, який поїхав на збори з "біло-синіми" після завершення контракту з Ворсклою. Однак наразі нападник не зумів стати своїм у Києві.

У сезоні 2021/22 Тотовицький забив 3 голи і віддав 3 асисти в 13-ти матчах УПЛ. Раніше він пограв за Маріуполь, Зорю, Шахтар і бельгійський Кортрейк.

Циганков у Динамо: продати не можна залишити