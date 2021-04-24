"Послухайте, я буду дуже щирим на тему Лемпарда. Я вважаю, що він пропустив деякі кроки, необхідні для навчання, перш ніж перейти у великий клуб.

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Він прийшов в клуб, де є легендою, не маючи досвіду роботи тренером в інших клубах. Я думаю, він прийшов занадто рано, пропустив кілька кроків в розвитку і, якщо чесно, не був готовий до роботи на цьому рівні", – цитує Жоржінью ESPN Brasil.

Нагадаємо, Лемпард очолив Челсі в липні 2019 року після сезону роботи в Дербі Каунті і привів клуб до фінішу в топ-4 і фіналу Кубка Англії за підсумками своєї першої кампанії на Стемфорд Брідж. Влітку 2020-го Челсі витратив 220 мільйонів фунтів на посилення, але результати були невтішними, що призвело до звільнення Лемпарда в січні 2021 року.

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