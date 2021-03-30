Відпустка Френка Лемпарда після звільнення з Челсі може виявитися доволі короткою.

Влітку легендарного хавбека можуть запросити на тренерський місток збірної Англії U-21, повідомляє Daily Mail.

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Футбольна Асоціація вкрай розчарована виступом молоді на Євро-2021 – команда програла перші два матчі групи і практично втратила шанси на вихід у плей-офф. Такі результати змушують задуматися над заміною тренера Еді Бутройда, контракт якого завершується якраз влітку. Англійські футбольні чиновники вражені роботою Лемпарда з талантами Челсі, але ідея очолити молодіжну збірну може виявитися не надто привабливою для 42-річного фахівця.

Нагадаємо, у січні культового диспетчера звільнили з посади головного тренера Челсі через незадовільні результати.

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