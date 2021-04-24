"Послушайте, я буду очень искренним на тему Лэмпарда. Я считаю, что он пропустил некоторые шаги, необходимые для обучения, прежде чем перейти в большой клуб.

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Он пришел в клуб, где является легендой, не имея опыта работы тренером в других клубах. Я думаю, он пришел слишком рано, пропустил несколько шагов в развитии и, если честно, не был готов к работе на этом уровне", – цитирует Жоржиньо ESPN Brasil.

Напомним, Лэмпард возглавил Челси в июле 2019 года после сезона работы в Дерби Каунти и привел клуб к финишу в топ-4 и финалу Кубка Англии по итогам своей первой кампании на Стэмфорд Бридж. Летом 2020-го Челси потратил 220 миллионов фунтов на усиление, но результаты были неутешительными, что привело к увольнению Лэмпарда в январе 2021 года.

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