"Відразу скажу, що жодної провини Динамо в тому, що Беніто не перейшов у Горіцу, немає. Зацікавленість хорватів була, але при цьому вони повинні виконувати умови, які висуває Динамо, а не навпаки. Адже права на Беніто належать киянам.

Динамо зірвало переговори щодо оренди Беніто в хорватський клуб

Крім Горіци був варіант в Туреччині. Але обидві ці пропозиції не влаштували Динамо. В результаті Беніто поки залишається гравцем Динамо і тренується в команді Мірчі Луческу.

Горіця, до речі, є не зовсім, скажімо так, благонадійним клубом. Вони можуть взяти футболіста в оренду і не платити, тому потім на судах з ними можна витратити гроші. Була схема, вони "вкрали" гравця у Олімпіка – не заплатили, потім забрали у Спартака футболіста. Тому це клуб, з яким треба бути обережним", – цитує Селюка Meta-ratings.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери