"Сразу скажу, что никакой вины Динамо в том, что Бенито не перешел в Горицу, нет. Заинтересованность хорватов была, но при этом они должны выполнять условия, которые выдвигает Динамо, а не наоборот. Ведь права на Бенито принадлежат киевлянам.

Динамо сорвало переговоры об аренде Бенито в хорватский клуб

Кроме Горицы, был вариант в Турции. Но оба эти предложения не устроили Динамо. В результате Бенито пока остается игроком Динамо и тренируется в команде Мирчи Луческу.

Горица, кстати, является не совсем, скажем так, благонадежным клубом. Они могут взять футболиста в аренду и не платить, поэтому потом на судах с ними можно потерять деньги. Была схема, они "украли" игрока у Олимпика – не заплатили, потом зувели у Спартака футболиста. Поэтому это клуб, с которым надо быть осторожным", – цитирует Селюка Meta-ratings.

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