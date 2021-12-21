"Йдеться про футболістів, але не про цих. І не про оренду, а про викуп контрактів. Жодного фарм-клубу з Інгульця не буде. Весь інтернет тріщить про те, що Інгулець – новий фарм-клуб Динамо. Не буде цього, хлопці.

"Підсилення буде божевільне": Поворознюк підтвердив перебудову Інгульця і зацікавленість у гравцях Динамо

Про яких гравців мова? А що сказати? Буде конкретика, тоді й говоритиму. Поки що жодної конкретики немає. Абсолютно ніякої", – сказав Поворознюк в ефірі ТК Футбол.

Після 18-ти турів УПЛ Інгулець розташувався на 14-й сходинці.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ