"Речь идет о футболистах, но не об этих. И не об аренде, а о выкупе контрактов. Никакого фарм-клуба из Ингульца не будет. Весь интернет трещит о том, что Ингулец – новый фарм-клуб Динамо. Не будет этого, ребята.

"Усиление будет сумасшедшее": Поворознюк подтвердил перестройку Ингульца и заинтересованность в игроках Динамо

О каких игроках речь? А что сказать? Будет конкретика, тогда и буду говорить. Пока никакой конкретики нет. Совершенно никакой", – сказал Поворознюк в эфире ТК Футбол.

После 18-ти туров УПЛ Ингулец расположился на 14-й строчке.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ