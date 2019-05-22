Атлетіко показав форму на наступний сезон

Мадридський Атлетіко показав домашній комплект форми для сезону 2019/20.
Срібний призер Ла Ліги вирішив обійтись без експериментів.
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Форма виконана в традиційних червоно-білих кольорах, вертикальні смуги також присутні. Новий комплект не надто відрізняється від екіпірування сезону 2018/19. Атлетіко продовжить співпрацю з брендом Nike.
Минулий сезон закінчився для команди Дієго Сімеоне не надто вдало – "матрацники" не змогли здобути жодного трофея.
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