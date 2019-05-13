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Наче збірна Хорватії – Барселона здивувала формою на наступний сезон

13 травня 13:51 10336 Читать на русском
Наче збірна Хорватії – Барселона здивувала формою на наступний сезон
Барселона / Reuters

Барселона вирішила здивувати прихильників виглядом свого екіпірування на сезон 2019/20.

У мережі з'явились фото нової домашньої форми Барселони.

"Більше, ніж просто футболка", – Ювентус офіційно презентував нову форму на сезон 2019/20

Каталонці носитимуть комплект з несподіваним орнаментом у клітинку традиційного синьо-гранатового кольору.

Динамо планує зіграти в новій формі вже наприкінці сезону 2018/19

Технічним спонсором команди залишається Nike. Офіційно форму повинні презентувати в травні.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Футбольна форма
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