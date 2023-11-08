Мірча Луческу, який нещодавно покинув київське Динамо, не має жодних претензій до "біло-синіх". Про це зявляє Ігор Циганик.

"Жодних фінансових претензій до Динамо Луческу не мав. Він підписав усі документи про розрив контракту. Тобто ніяких компенсацій, очікування закінчення контракту – нічого не було.

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Він сам ухвалив рішення, сам зупинив контракт на той період, на якому він зупинився. Після гри ще був кілька днів у Києві, там закінчував свої справи.

Мені довелося з ним зустрітися, поговорити. Поки що головний тренер Динамо не готовий говорити на камеру, але розкажу трошки, про що ми говорили.

По-перше, говорилося про те, що в нього жодних претензій до керівництва Динамо. Все, що він просив – все виконувалося. І по інфраструктурних моментах, тому що мінялися поля, мінялися газони.

Він задоволений футболістами, які з ним працювали за той період часу. Вважав, що вони можуть прогресувати. Він якраз при мені прочитав інтерв'ю Забарного, який сказав, що Луческу для нього зробив дуже багато.

Прокоментувавши ці слова, Луческу сказав, що він хотів для всіх так зробити, намагався їм підказувати не тільки у футбольних справах, а так само і в життєвих.

Знаєте, якийсь такий величезний сум був у нього на душі, але рішення відкотити назад вже неможливо", – сказав Циганик.

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