У Мирча Луческу, недавно покинувшего киевское Динамо, нет никаких претензий к "бело-синим". Об этом заявил Игорь Цыганык

"Никаких финансовых претензий к Динамо Луческу не было. Он подписал все документы о расторжении контракта. То есть никаких компенсаций, ожидания окончания контракта – ничего не было.

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Он сам принял решение, сам остановил контракт на тот период, на котором он остановился. После игры он еще был несколько дней в Киеве, там заканчивал свои дела.

Мне пришлось встретиться с ним, поговорить. Пока главный тренер Динамо не готов говорить на камеру, но расскажу немного о чем мы говорили.

Во-первых, говорилось о том, что у него никаких претензий к руководству "Динамо". Все, что он просил – все выполнялось. И по инфраструктурным моментам, потому что менялись поля, менялись газоны.

Он доволен футболистами, работавшими с ним за тот период времени, считал, что они могут прогрессировать. Он как раз при мне прочел интервью Забарного, который сказал, что Луческу для него сделал очень много.

Прокомментировав эти слова, Луческу сказал, что он хотел для всех так поступить, пытался им подсказывать не только в футбольных делах, а так же и в жизненных.

Знаете, какая-то огромная грусть была у него на душе, но решение откатить назад уже невозможно", – сказал Цыганык.

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