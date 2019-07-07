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Жоау Феліш прокоментував перехід в Атлетіко

7 липня 16:33 632 Читать на русском
Жоау Феліш прокоментував перехід в Атлетіко
Жоау Феліш / Атлетіко

Новачок Атлетіко Жоау Феліш поділився очікуваннями від свого першого сезону в мадридському клубі.

"Мені випав шанс, і я тут, щоб проявити себе найкращим чином. Я давно стежив за грою Атлетіко в Іспанії, бачив перемоги команди в Ла Лізі і Лізі Європи, бачив два фінали Ліги чемпіонів. Я завжди стежив за іспанським чемпіонатом, в тому числі і за Атлетіко.

Жоау Феліш став гравцем Атлетіко

Дієго Сімеоне – це тренер, який ділиться з командою величезною енергетикою, мотивує її. Він був таким і під час ігрової кар'єри, і це нам дуже допомагає.

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Я налаштований позитивно, хочу досягти успіху, провести відмінний сезон і стати зіркою в Атлетіко", – цитує Феліша Sport.es.

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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Жоау Феліш Жоау Феліш
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