Жоау Феліш прокоментував перехід в Атлетіко

Новачок Атлетіко Жоау Феліш поділився очікуваннями від свого першого сезону в мадридському клубі.

"Мені випав шанс, і я тут, щоб проявити себе найкращим чином. Я давно стежив за грою Атлетіко в Іспанії, бачив перемоги команди в Ла Лізі і Лізі Європи, бачив два фінали Ліги чемпіонів. Я завжди стежив за іспанським чемпіонатом, в тому числі і за Атлетіко.

Жоау Феліш став гравцем Атлетіко

Дієго Сімеоне – це тренер, який ділиться з командою величезною енергетикою, мотивує її. Він був таким і під час ігрової кар'єри, і це нам дуже допомагає.

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Я налаштований позитивно, хочу досягти успіху, провести відмінний сезон і стати зіркою в Атлетіко", – цитує Феліша Sport.es.