Феліш "поцупив" номер Грізманна в Атлетіко

Новачок мадридського Атлетіко Жоау Феліш визначився з ігровим номером у новій команді.

"Пані та панове, наш новий номер 7 – Жоау Феліш", – ідеться у повідомленні в офіційному твіттері Атлетіко.

Жоау Феліш став гравцем Атлетіко

Під цим номером упродовж кількох сезонів виступав багаторічний лідер атак "матрацників" Антуан Грізманн. Очікується, що французький форвард невдовзі перейде до Барселони. Він попрощався з уболівальниками Атлетіко ще в травні.

До слова, Жоау Феліш став гравцем мадридців у середу. Його трансфер коштував 126 млн євро. Він став найдорожчим гравцем в історії іспанського гранда та 4-м за вартістю у світі після Неймара, Мбаппе та Коутінью.