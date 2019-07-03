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Феліш "поцупив" номер Грізманна в Атлетіко

3 липня 22:45 1847 Читать на русском
Феліш "поцупив" номер Грізманна в Атлетіко
Жоау Феліш / фото із соцмереж

Новачок мадридського Атлетіко Жоау Феліш визначився з ігровим номером у новій команді.

"Пані та панове, наш новий номер 7 – Жоау Феліш", – ідеться у повідомленні в офіційному твіттері Атлетіко.

Жоау Феліш став гравцем Атлетіко

Під цим номером упродовж кількох сезонів виступав багаторічний лідер атак "матрацників" Антуан Грізманн. Очікується, що французький форвард невдовзі перейде до Барселони. Він попрощався з уболівальниками Атлетіко ще в травні.

До слова, Жоау Феліш став гравцем мадридців у середу. Його трансфер коштував 126 млн євро. Він став найдорожчим гравцем в історії іспанського гранда та 4-м за вартістю у світі після Неймара, Мбаппе та Коутінью.

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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Антуан Грізманн Антуан Грізманн Жоау Феліш Жоау Феліш
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