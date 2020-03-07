Жиру розповів про своє становище в Челсі

Французький форвард лондонського Челсі Олів’є Жиру поділився думками щодо свого майбутнього у лондонському клубі.

"Чи щасливий я в Челсі? Звичайно. Залишилося кілька тижнів до кінця сезону, нам потрібні перемоги в усіх матчах, і, можливо, нашій команді вдасться завоювати трофей. Думаю, що мене попереду чекають ще два-три хороших сезони. Ще не час говорити про контракти, прийму рішення пізніше, проте важкий період вже позаду.

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Минулий місяць був непростим, але у мене була розмова з головним тренером, який переконав, що обов’язково дасть мені шанс. Так, в результаті, і сталось. Я намагаюся відплатити тренеру за впевненість у мені. Роблю на полі все, що в моїх силах. Дуже радий повернутися до складу, адже разом з цим до мене повернулася впевненість. Трансферне вікно позаду, я – гравець Челсі, я щасливий в цій команді, і це найголовніше", – цитує Жиру видання Goal.

Нагадаємо, Жиру став гравцем Челсі 31 січня 2018 року, перейшовши з Арсенала за 17 млн євро. Його контракт з "аристократами" розрахований до червня 2020 року. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.

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