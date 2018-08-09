Жиру та Азар вмовляють Фекіра перейти в Челсі

Лідер Ліона Набіль Фекір у разі переходу в Челсі може розраховувати на теплий прийом.

За словами нападника Челсі Олів'є Жиру, він та Еден Азар переконували Фекіра стати їхнім одноклубником, повідомляє Goal.com.

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"Я спілкувався з ним, коли ми були в збірній і коли зірвався його перехід в Ліверпуль.

Після цього пішли розмови про Челсі. Навіть Еден Азар говорив з ним.

Ми тепло приймемо його, це відмінний гравець, з радістю зустрінемо його. Не знаю, які новини, але трансферне вікно закривається в четвер", – сказав Жиру.

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