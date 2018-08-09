toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Жиру и Азар уговаривают Фекира перейти в Челси

07:30 19 Читати українською
Жиру и Азар уговаривают Фекира перейти в Челси
Набиль Фекир / Фото: соцсети

Лидер Лиона Набиль Фекир в случае перехода в Челси может рассчитывать на теплый прием.

По словам нападающего Челси Оливье Жиру, он и Эден Азар убеждали Фекира стать их одноклубником, сообщает Goal.com.

Женезио: Трансфер Фекира? К концу трансферного окна могут появиться варианты

"Я общался с ним, когда мы были в сборной и когда сорвался его переход в Ливерпуль.

После этого пошли разговоры о Челси. Даже Эден Азар говорил с ним.

Мы тепло примем его, это отличный игрок, с радостью встретим его. Не знаю, какие новости, но трансферное окно закрывается в четверг", – сказал Жиру.

Как изменилась АПЛ за 26 лет: от 13-ти легионеров до 356-ти, засилье иностранных владельцев, букмекеры вытесняют пиво

Теги
Англия Трансферы Челси Челси Челси Эден Азар Эден Азар Оливье Жиру Оливье Жиру Набиль Фекир Набиль Фекир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
28
мин
Мариуполь
20:00
Бордо
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук