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Женезіо: Трансфер Фекіра? До кінця трансферного вікна можуть з'явитися варіанти

17:55 185 Читать на русском
Женезіо: Трансфер Фекіра? До кінця трансферного вікна можуть з'явитися варіанти
Набіль Фекір / Фото: соцмережі

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо прокоментував можливість продажу лідера команди Набіля Фекіра.

"Хто знає? До закриття трансферного вікна можуть з'явитися якісь варіанти. Поки що він залишається гравцем Ліона", – відповів Женезіо на запитання журналіста порталу Goal.com. про можливість трансферу Фекіра.

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Нагадаємо, на початку літа Фекір міг стати гравцем Ліверпуля, проте мерсисайдці забракували його на медогляді. Згодом пролунали чутки, що Клопп відновив інтерес до футболіста, проте жодних контактів з гравцем більше не було.

З часом лунали чутки, що Фекіром цікавиться Манчестер Юнайтед, проте жодного офіційного підтвердження так і не було. За останньою інформацією французьких ЗМІ, трансфер Фекіра може оформити Челсі.

Діючий контракт француза з Ліоном завершується у 2020 році. У сезоні 2017/18 Набіль Фекір у Лізі 1 провів 30 матчів, у яких забив 18 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Теги
Набіль Фекір Набіль Фекір Ліон Ліон Франція Трансфери Бруно Женезіо Бруно Женезіо
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