Женезіо: Трансфер Фекіра? До кінця трансферного вікна можуть з'явитися варіанти

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо прокоментував можливість продажу лідера команди Набіля Фекіра.

"Хто знає? До закриття трансферного вікна можуть з'явитися якісь варіанти. Поки що він залишається гравцем Ліона", – відповів Женезіо на запитання журналіста порталу Goal.com. про можливість трансферу Фекіра.

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Нагадаємо, на початку літа Фекір міг стати гравцем Ліверпуля, проте мерсисайдці забракували його на медогляді. Згодом пролунали чутки, що Клопп відновив інтерес до футболіста, проте жодних контактів з гравцем більше не було.

З часом лунали чутки, що Фекіром цікавиться Манчестер Юнайтед, проте жодного офіційного підтвердження так і не було. За останньою інформацією французьких ЗМІ, трансфер Фекіра може оформити Челсі.

Діючий контракт француза з Ліоном завершується у 2020 році. У сезоні 2017/18 Набіль Фекір у Лізі 1 провів 30 матчів, у яких забив 18 м'ячів і віддав 8 результативних передач.