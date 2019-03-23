Жиру розповів, коли завершить кар'єру в збірній Франції

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру вирішив припинити виступи за національну команду.

"Євро-2020 стане моїм останнім турніром зі збірною Франції. Після цього мені доведеться дати дорогу молодим.

Молдова — Франція – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Кіліан Мбаппе стане законною дев'яткою в національній команді", – цитує Жиру RTL France.

32-річний форвард виступає за збірну з 2011 року. За цей час Жиру провів 85 матчів, в яких відзначився 32-ма голами.

Нагадаємо, напередодні Фрнація розпочала свій шлях у циклі відбору на Євро-2020 впевненою перемогою над Молдовою (4:1).

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