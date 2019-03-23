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Жиру розповів, коли завершить кар'єру в збірній Франції

12:56 417 Читать на русском
Жиру розповів, коли завершить кар'єру в збірній Франції
Олів'є Жиру / Фото Reuters

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру вирішив припинити виступи за національну команду.

 

"Євро-2020 стане моїм останнім турніром зі збірною Франції. Після цього мені доведеться дати дорогу молодим.

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Кіліан Мбаппе стане законною дев'яткою в національній команді", – цитує Жиру RTL France.

32-річний форвард виступає за збірну з 2011 року. За цей час Жиру провів 85 матчів, в яких відзначився 32-ма голами.

Нагадаємо, напередодні Фрнація розпочала свій шлях у циклі відбору на Євро-2020 впевненою перемогою над Молдовою (4:1).

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Теги
Євро-2020 Молдова - Франція Олів'є Жиру Олів'є Жиру Франція Франція
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