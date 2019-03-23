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Жиру рассказал, когда завершит карьеру в сборной Франции

12:56 26 Читати українською
Жиру рассказал, когда завершит карьеру в сборной Франции
Оливье Жиру / Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру решил прекратить выступления за национальную команду.

 

"Евро-2020 станет моим последним турниром со сборной Франции. После этого мне придется дать дорогу молодым.

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Килиан Мбаппе станет законной девяткой в национальной команде", – цитирует Жиру RTL France.

32-летний форвард выступает за сборную с 2011 года. За это время Жиру провел 85 матчей, в которых отметился 32-мя голами.

Напомним, накануне Франция начала свой путь в цикле отбора на Евро-2020 уверенной победой над Молдовой (4:1).

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Теги
Евро-2020 Молдова - Франция Оливье Жиру Оливье Жиру Франция Франция
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