Молдова — Франція – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Франція не помітила Молдову (4:1) в рамках відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Молдова — Франція.

Франція вирішила долю поєдинку ще до свистка на перерву, забивши три м'ячі без відповіді.

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Після перерви підопічні Дешама закріпили перемогу ще одним забитим м'ячем. Збірна Молдови змогла потішити своїх вболівальників лише голом престижу.

Після 1-го туру відбору до Євро-2020 Франція ділить лідерську позицію у групі Н з Туреччиною та Ісландією.

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