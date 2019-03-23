toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Молдова — Франція – 1:4 – відео голів та огляд матчу

12:12 655 Читать на русском
Молдова — Франція – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Молдова — Франція – відео голів та огляд матчу / Фото The Daily Item

 Франція не помітила Молдову (4:1) в рамках відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Молдова — Франція.

 

Франція вирішила долю поєдинку ще до свистка на перерву, забивши три м'ячі без відповіді.

"Жигулям важко наздогнати Феррарі", – Спірідон – про поразку Молдови від Франції

Після перерви підопічні Дешама закріпили перемогу ще одним забитим м'ячем. Збірна Молдови змогла потішити своїх вболівальників лише голом престижу.

Після 1-го туру відбору до Євро-2020 Франція ділить лідерську позицію у групі Н з Туреччиною та Ісландією.

Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляття

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Молдова - Франція Франція Франція Молдова Молдова Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
27
хв
Грузія
16:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук