Молдова — Франція – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Євро-2020 — 12:30 26
-
"Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом". Збірна України шокувала європейські ЗМІ, феєричні компліменти Пятову
-
Пятов проти Матриці, Vamos Cossacos і захоплення вітчизняним катеначчо: реакція соцмереж на нічию України з ПортугалієюЗбірна України — 12:20 200
-
Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляттяЄвро-2020 — 02:50 17752
-
Португалія – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 00:17 10641
-
Аргентина після повернення Мессі у збірну поступилася ВенесуеліТовариські матчі — 22 бер 1476