Пятов проти Матриці, Vamos Cossacos і захоплення вітчизняним катеначчо: реакція соцмереж на нічию України з Португалією

Збірна України вистояла у протистоянні зі збірною Португалії (0:0) у прем'єрному матчі кваліфікації до Євро-2020 . "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на здобутий у Лісабоні заліковий бал.

"Жовто-сині" зуміли завершити внічию 0:0 поєдинок на стадіоні Да Луж. Віддавши ініціативу господарям, українці сподівалися упіймати португальців на контратаках. Під завісу поєдинку цей план ледве не спрацював, коли після удару Коноплянки та сейву Патрісіу дебютний гол за національну команду міг забивати Жуніор Мораєс. Однак, бразильському українцю не пощастило. Відвернулася фортуна й від чемпіонів Європи, а відчайдушна гра української оборони та Андрія Пятова, здається, шокувала зірок збірної Португалії. Користувачі соцмереж вражені грою і результатом і розсипалися в компліментах команді Шевченка.

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Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков вважає матч проти португальців наразі найкращим за період роботи зі збірною Шеви. А ще впевнений, що про Ракицького справді можна забути...