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Пятов проти Матриці, Vamos Cossacos і захоплення вітчизняним катеначчо: реакція соцмереж на нічию України з Португалією

12:20 165 Читать на русском
Пятов проти Матриці, Vamos Cossacos і захоплення вітчизняним катеначчо: реакція соцмереж на нічию України з Португалією
Пятов проти Матриці, Vamos Cossacos і захоплення вітчизняним катеначчо: реакція соцмереж на нічию України з Португалією

Збірна України вистояла у протистоянні зі збірною Португалії (0:0) у прем'єрному матчі кваліфікації до Євро-2020 . "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на здобутий у Лісабоні заліковий бал.

 

"Жовто-сині" зуміли завершити внічию 0:0 поєдинок на стадіоні Да Луж. Віддавши ініціативу господарям, українці сподівалися упіймати португальців на контратаках. Під завісу поєдинку цей план ледве не спрацював, коли після удару Коноплянки та сейву Патрісіу дебютний гол за національну команду міг забивати Жуніор Мораєс. Однак, бразильському українцю не пощастило. Відвернулася фортуна й від чемпіонів Європи, а відчайдушна гра української оборони та Андрія Пятова, здається, шокувала зірок збірної Португалії. Користувачі соцмереж вражені грою і результатом і розсипалися в компліментах команді Шевченка.

Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляття

Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков вважає матч проти португальців наразі найкращим за період роботи зі збірною Шеви. А ще впевнений, що про Ракицького справді можна забути...

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

...Але не варто забувати про наступного суперника: "Перелаштовуємося на Люксембург, а поки усвідомлюємо – 0:0 на полі чемпіона Європи і Караваєв вимикає Роналду. У нас ще є чим посміятися на міжнародному рівні, є що показати з розряду – а ви пробийте. Спасибі Пятову, спасибі всім – мені дуже сподобався Миколенко".

Екс-хавбек збірної, а нині – телеексперт Євген Левченко емоцій не стримував і назвав Пятова найкращим у складі національної команди: "Красені! Це дуже заслужена нічия! Без паніки, з правильним настроєм і тактикою! Роналду – вимкнули. Пятов – найкращий! Степаненко – рівень! Емоції!".

Тим часом екс-ведучий культової програми "ТСН ПроСпорт", журналіст Євген Зінченко вирішив потролити тих, хто прогнозував прикру поразку українцям у Лісабоні: "Всі вже підтерли свої твіти з ниттям та "прогнозами", шановні знавці футболу?".

Відомий телеведучий Ігор Циганик назвав "гравця", внесок якого був найвагомішим в справжній успіх збірної України: "У нас найсильнішим футболістом була ігрова дисципліна! Шевченко великий плюс".

На класну організацію гри звернув увагу й коментатор Вадим Скічко, а також подарував "жовто-синім" гарне прізвисько на португальський манер: "Мушу визнати, що це один з найбільш організованих матчів збірної України, які мені довелося бачити. #VamosCossacos".

Паблік "Брутальний футбол" у своєму стилі підсумував перебіг поєдинку Португалія – Україна, а кіпер нашої національної команди Андрій Пятов, схоже, перейшов у статус супергероя.

"Збірна Україна, ти просто космос", – пише в твіттері одна з уболівальниць "жовто-синіх".

А ось ведучий каналів "Футбол 1/2" Максим Гіленко вважає, що Андрій Шевченко на гру з португальцями обрав не найоптимальніший склад і має поради на матч зі збірною Люксембургу: "Багато в чому не погоджуюся з Шевченком по обороні. Мої зміни: Матвієнко справа в обороні, в центрі Бурда. Щодо атаки просто теоретизую, але. Циганков справа, Марлос під, як вже робили коли був Ярмоленко. Зліва в півзахисті може Зінченко?".

Є в Україні й справжні поціновувачі катеначчо. Столичний блогер Олександр Барабошко не тільки назвав Пятова героєм матчу, а й отримав насолоду від гри: "Збірна України зіграла з Португалією 0:0. Насолоджувався грою, МОЛОДЦІ. Пятов герой матчу. Дякую за таку гру! Стаю в чергу за квитками на гру в Україні".

Журналіст Роман Ляшенко, вочевидь, не здивований "нулями" в Лісабоні й вважає, що з командами на кшталт Португалії якраз так і треба грати: "Ось так ось, вистояли в Португалії. Португалія – така команда, що з нею якраз і можна вистояти".

Відомий агент В'ячеслав Заховайло зате був щедрим на похвалу й Пятову, й обороні збірної України, а також вважає, що в "жовто-синіх" вже є свій почерк: "Старт вдався... Я вважаю, що це дуже позитивний результат. Португалія передбачувано володіла ігровою та територіальною перевагою. На їхньому фоні команда Шевченка не знітилася. Епізодами були вдалі пасажі в нашій грі. Ми не грали на відбій. У грі збірної проглядається зрілий, конкурентоздатний стиль. Заслужив похвали Пятов, виконав свою роботу, вселив упевненість в гру нашої оборони. Були й помилки, як же без них. Але мені наша гра подобається, є почерк".

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Україна Україна Євро-2020 Португалія - Україна Португалія Португалія Збірна України Статті
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