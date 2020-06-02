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Жиру озвучив несподівану причину продовження контракту з Челсі

23:10 96 Читать на русском
Жиру озвучив несподівану причину продовження контракту з Челсі
Олів'є Жиру / Getty Images

Форвард лондонського Челсі Олів'є Жиру пояснив свої мотиви залишитися на Стемфорд Брідж мінімум ще на один сезон.

"Я просто скористався наданою можливістю і повернув довіру з боку тренера.

Жиру прокоментував продовження контракту з Челсі

Саме тому клуб зрештою запропонував мені шанс продовжити виступи за Челсі, а я відразу погодився, оскільки мені тут подобається. Я хочу продовжувати вигравати трофеї та демонструвати менеджеру, що він може розраховувати на мене.

До того ж, уся ця ситуація із самоізоляцією через коронавірус не робить привабливою ідею переїхати закордон, зриваючи з місця усю сім'ю. Я постійно роздумую про нашу якість життя, і в нас тут чудова обстановка. Зараз я дуже піклуюся про свою родину", – цитує нападника Marca.

Нагадаємо, що Челсі офіційно продовжив контракт із Жиру ще на рік два тижні тому. Раніше чемпіона світу в складі збірної Франції активно сватали до міланського Інтера.

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Теги
Челсі Челсі Англія коронавірус Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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