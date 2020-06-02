Жиру озвучил неожиданную причину продления контракта с Челси

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру объяснил свои мотивы остаться на Стэмфорд Бридж минимум еще на один сезон.

"Я просто воспользовался предоставленной возможностью и вернул доверие со стороны тренера.

Жиру прокомментировал продление контракта с Челси

Именно поэтому клуб в конце концов предложил мне шанс продолжить выступления за Челси, а я сразу согласился, поскольку мне здесь нравится. Я хочу продолжать выигрывать трофеи и демонстрировать менеджеру, что он может рассчитывать на меня.

К тому же, вся эта ситуация с самоизоляцией из-за коронавируса не делает привлекательной идею переехать заграницу, срывая с места всю семью. Я постоянно размышляю о нашем качестве жизни, и у нас здесь замечательная обстановка. Сейчас я очень забочусь о своей семье", – цитирует нападающего Marca.

Напомним, что Челси официально продлил контракт с Жиру еще на год две недели назад. Ранее чемпиона мира в составе сборной Франции активно сватали в миланский Интер.

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