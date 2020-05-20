Жиру прокоментував продовження контракту з Челсі

Форвард лондонського Челсі Олів'є Жиру поділився емоціями від пролонгування угоди з "пенсіонерами".

"Я радий продовжити свою пригоду в Челсі. Чекаю з нетерпінням можливості повернутися на поле та разом зі своїми одноклубниками насолоджуватися футболом.

Челсі офіційно продовжив контракт із Жиру

Знову одягнути футболку Челсі вже не терпиться, особливо перед заповненими трибунами на Стемфорд Брідж, за умови, що це буде безпечно", – цитує нападника офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "сині" скористалися опцією продовження контракту з Жиру ще на рік. На чемпіона світу довго претендував міланський Інтер, який був готовий запропонувати 33-річному французу контракт за схемою 2+1.

У нинішньому сезоні Олів'є Жиру провів лише 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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