toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

Жиру прокоментував продовження контракту з Челсі

22:13 87 Читать на русском
Жиру прокоментував продовження контракту з Челсі
Олів'є Жиру / Reuters

Форвард лондонського Челсі Олів'є Жиру поділився емоціями від пролонгування угоди з "пенсіонерами".

"Я радий продовжити свою пригоду в Челсі. Чекаю з нетерпінням можливості повернутися на поле та разом зі своїми одноклубниками насолоджуватися футболом.

Челсі офіційно продовжив контракт із Жиру

Знову одягнути футболку Челсі вже не терпиться, особливо перед заповненими трибунами на Стемфорд Брідж, за умови, що це буде безпечно", – цитує нападника офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "сині" скористалися опцією продовження контракту з Жиру ще на рік. На чемпіона світу довго претендував міланський Інтер, який був готовий запропонувати 33-річному французу контракт за схемою 2+1.

У нинішньому сезоні Олів'є Жиру провів лише 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

"Не знав, що в мене така велика родина": найкращий футболіст в історії АПЛ шокує – він бив Роналду та інших грандів

blog_ava
"З дітьми я стаю справжнім смітником": екс-одноклубник Шевченка шокував горою м'язів – він покинув футбол 8 років тому
16:20
3616
Теги
Англія Олів'є Жиру Олів'є Жиру Челсі Челсі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Баварія офіційно продовжила контракт з Нойєром
    Німеччина — 16:32458 Баварія офіційно продовжила контракт з Нойєром
1
дн
:
16
год
:
22
хв
Минай
15:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук