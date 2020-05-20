Челсі офіційно продовжив контракт із Жиру

Лондонський Челсі оголосив про продовження співпраці з нападником Олів'є Жиру.

"Сині" активували опцію продовження контракту на рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Як виявилося, Челсі скористався можливістю втримати Жиру в команді ще на сезон у минулому місяці. Менеджмент лондонців вирішив не відпускати форварда безкоштовно в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Жиру активно цікавився міланський Інтер. "Нерадзуррі" готові були запропонувати досвідченому нападнику контракт за схемою 2+1.

У нинішньому сезоні Олів'є Жиру провів лише 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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