"Коли ти робиш такий вибір (переїзд в МЛС – прим.), це також означає можливість трохи більше насолоджуватися часом зі своєю сім’єю. Наше життя мчить зі швидкістю 200 миль на годину. В мене мало часу на сім'ю. У сезоні п'ять зустрічей, і мені це видається складним.

Чесно кажучи, я маю сказати, що це буде моє останнє змагання з національною командою. Я думаю, що пригода зі збірною Франції буде закінчена. Звісно, я сумуватиму, але після Євро-2024 потрібно поступитися місцем молоді. Втім, емоції не повинні брати гору. Ще потрібно виграти турнір.

У такому віці ви повинні знати, що не варто перестаратись із сезоном. Маєте знайти правильний баланс. Як я вже сказав, я також відчуваю фізичну і моральну втому. Рафаель Варан сказав це після чемпіонату світу, і він має рацію. Я завжди казав, що маю намір зупинитися, коли моє тіло попросить мене про це. Але, як на мене, для збірної Франції час настав", – розповів Жиру в інтерв'ю для L’Equipe.