"Когда ты делаешь такой выбор (переезд в МЛС – прим.), это также означает возможность чуть больше наслаждаться временем со своей семьей. Наша жизнь мчится со скоростью 200 миль в час. У меня мало времени на семью. В сезоне пять встреч, и мне это кажется сложным.

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Честно говоря, я должен сказать, что это будет мое последнее соревнование с национальной командой. Я думаю, что приключение со сборной Франции будет закончено. Конечно, я буду скучать, но после Евро-2024 нужно уступить место молодежи. Впрочем, эмоции не должны брать верх. Еще нужно выиграть турнир.

В таком возрасте вы должны знать, что не стоит переусердствовать с сезоном. Должны найти правильный баланс. Как я уже сказал, я также чувствую физическую и моральную усталость. Рафаэль Варан сказал это после чемпионата мира, и он прав. Я всегда говорил, что намерен остановиться, когда мое тело попросит меня об этом. Но, как по мне, для сборной Франции время пришло", – рассказал Жиру в интервью для L'Equipe.

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