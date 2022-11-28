"Ле Бльо" стали першою командою на ЧС-2022, яка виборола путівку в 1/8 фіналу. Відтак, французькі футболісти вже можуть собі дозволити говорити про подальший шлях турнірною сіткою.

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Цікаво, що вже у першому матчі плей-офф ми можемо побачити топ-протистояння Франція – Аргентина. Для цього європейцям треба фінішувати першими у квартеті D, а латиноамериканцям стати другими у групі С. Або – навпаки. Однак Олів'є Жиру така перспектива не подобається.

"Ми любимо говорити, що для того, щоб пройти весь шлях, потрібно перемагати будь-якого суперника... Але буде краще, якщо ми зможемо уникнути зустрічі з Аргентиною на стадії 1/8 фіналу", – сказав Жиру в ефірі Telefoot.

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