Бразилія і Франція мають найбільші шанси зіграти у вирішальному матчі світової першості.

Аналітичне агентство Gracenote назвало топ-5 найімовірніших фіналів чемпіонату світу у Катарі. Станом на сьогодні найбільші шанси поборотись за золото у вирішальному матчі мають одразу дві збірні – Бразилія та Франція.

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Окрім них, непогані перспективи є у Бельгії, Португалії та Англії. У відсотковому еквіваленті пари розподілились наступним чином:

5,7% – Бразилія – Франція

3,8% – Бразилія – Бельгія

3,4% – Аргентина – Франція

3,4% – Бразилія – Португалія

3,2% – Бразилія – Англія

Нагадаємо, фінальний поєдинок чемпіонату світу у Катарі відбудеться 18 грудня.

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