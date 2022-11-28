Нападающий сборной Франции Оливье Жиру предпочел бы играть против сильных соперников на поздних стадиях чемпионата мира.

"Ле Блё" стали первой командой на ЧМ-2022, завоевавшей путевку в 1/8 финала. Следовательно, французские футболисты уже могут позволить себе говорить о дальнейшем пути турнирной сеткой.

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Интересно, что уже в первом матче плей-офф мы можем увидеть топ-противостояние Франция – Аргентина. Для этого европейцам нужно финишировать первыми в квартете D, а латиноамериканцам стать вторыми в группе С. Или – наоборот. Однако Оливье Жиру такая перспектива не нравится.

"Мы любим говорить, что для того, чтобы пройти весь путь, нужно побеждать любого соперника... Но будет лучше, если мы сможем избежать встречи с Аргентиной на стадии 1/8 финала", – сказал Жиру в эфире Telefoot.

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