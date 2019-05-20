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Жирона звільнила Сакрістана – каталонці покинули Прімеру за підсумками сезону

20 травня 20:39 207 Читать на русском
Жирона звільнила Сакрістана – каталонці покинули Прімеру за підсумками сезону
Еусебіу Сакрістан / EFE

Керівництво іспанської Жирони вказало на двері головному тренеру "біло-червоних" Еусебіу Сакрістану.

Штаб 55-річного фахівця не працюватиме з Жироною у наступному сезоні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт Сакрістана з каталонцями розірвано за обопільною згодою, хоча уродженець Кастільї ще мав рік за контрактом. Тренер не зумів втримати "жирондинців" у Ла Лізі. За підсумками сезону Жирона посіла 18-те місце, відставши від рятівної позиції на 4 очки.

Еусебіу Сакрістан очолив команду влітку минулого року. Раніше він тренував Сельту, Барселону B та Реал Сосьєдад.

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Теги
Іспанія Еусебіу Сакрістан Еусебіу Сакрістан Жирона Жирона
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