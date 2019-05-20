Жирона уволила Сакристана – каталонцы покинули Примеру по итогам сезона

Руководство испанской Жироны указало на дверь главному тренеру "бело-красных" Эусебиу Сакристану.

Штаб 55-летнего специалиста не будет работать с Жироной в следующем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт Сакристан с каталонцами расторгнут по обоюдному согласию, хотя у уроженца Кастильи был еще год по контракту. Тренер не сумел удержать "жирондинцев" в Ла Лиге. По итогам сезона Жирона заняла 18-е место, отстав от спасительной позиции на 4 очка.

Эусебиу Сакристан возглавил клуб летом прошлого года. Ранее он тренировал Сельту, Барселону B и Реал Сосьедад.

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