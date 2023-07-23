Испанская Жирона является главным претендентом на форварда сборной Украины Артема Довбика. Вице-чемпион УПЛ не спешит отпускать своего лидера, половиной прав на которого владеет и датский Митьюлланд. Соответственно, клубам, желающим подписать 26-летнего Довбика, придется вести диалог не только с СК Днепр-1.

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Жирона уже активно ищет варианты альтернативы украинскому форварду. Как сообщает ТаТоТаке, каталонцы проявляют интерес к албанскому форварду Челси Армандо Брое.

В активе форварда 18 матчей (1 гол и 1 ассист) в прошлом сезоне за лондонский клуб. Из-за травмы колена игрок из Албании не сыграл ни одного матча в 2023 году. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

Напомним, недавно Довбик продлил контракт со СК Днепр-1 до лета 2025 года. В сезоне 2022/23 Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив в чемпионате Украины 24 гола.

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