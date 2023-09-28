"Крок за кроком ми намагаємося зробити наших вболівальників щасливими. Продовжимо", – написав Циганков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Жирона вперше в історії стала лідером Ла Ліги – Циганков творить магію, ураганний Довбик продовжує гольову серію

Нагадаємо, напередодні Жирона на виїзді здолала Вільяреал (2:1) і вперше в історії очолила турнірну таблицю Ла Ліги – команда поки не знала смаку поразок і після 7-ми турів набрала 19 очок, на 1 бал випереджаючи Реал.

До слова, обидва українці – Артем Довбик та Віктор Циганков – вийшли проти Вільяреала в основі і зіграли 69 і 88 хвилин відповідно. Довбик на 56-й хвилині відкрив рахунок у матчі, записавши до свого доробку вже третій м'яч у сезоні (при двох асистах). Циганков у поточному чемпіонаті має гол плюс пас.