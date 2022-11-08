Чемпіонат Іспанії 2022/23, 14-й тур

Ельче – Жирона – 1:2

Голи: Лірола, 16 – Мартен, 39, Кастельянос, 66

Атлетік – Вальядолід – 1:0 (перший тайм)

Голи: Гурусета, 19

Ельче у домашньому матчі з Жироною намагався здобути першу перемогу в сезоні. Щоправда, з нинішніми каталонцями зробити це було важко – за останні три тури вони відібрали очки у Осасуни й Реала, здолавши Атлетік. І все одно команда з Аліканте дала бій, двічі влучивши у каркас воріт і відкривши рахунок на 16-й хвилині.

Тим не менш, Жирона знову взяла своє. Гості завдали 20 ударів, награли на понад 2,5 очікуваних голи й реалізували свої моменти. На 39-й хвилині Мартен, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок, а в середині другого тайму Кастельянос забив другий м'яч. Рахунок міг бути й більшим, однак Ромеу влучив у поперечку, а Стуані з трьох метрів пробив паралельно воротам. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Жирони з рахунком 1:2.

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